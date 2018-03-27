Рауш: «Французы лучше использовали свои моменты»

Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш отметил неплохую игру команды в матче с Францией (1:3).

"Это очень сильный соперник, но мы показали хорошую игру. Мы играли агрессивно, не боялись, просто французы использовали каждый шанс, там игроки мирового уровня. После перерыва мы играли здорово, могли сравнять, но нужно использовать свои возможности", — отметил Рауш в послематчевом интервью.

"После игры Станислав Саламович Черчесов говорил, что мы сыграли неплохо. Он нас хорошо настроил на обе игры. Думаю, мы хотим в будущем еще сыграть с такой командой".

Перед чемпионатом мира россиян ждёт ещё две игры — с Австрией (30 мая), и Турцией (5 июня).