Женская сборная России победила голландок в Мировой лиге по водному поло 

Женская сборная России по водному поло в пятом туре предварительного этапа Мировой лиги одолела команду Нидерландов со счётом 13:12. Встреча состоялась в Роттердаме.
Подопечные Александра Гайдукова одержали вторую победу в пяти встречах, причём первый успех пришёл к ним в домашней встрече с голландками. В заключительном туре российские ватерполистки 1 мая дома сыграют с командой Венгрии.
Водное поло. Женщины. Мировая лига
Квалификация. Европа. 5-й тур. Роттердам, Нидерланды
Нидерланды — Россия — 12:13.