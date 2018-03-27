Женская сборная России победила голландок в Мировой лиге по водному поло

Женская сборная России по водному поло в пятом туре предварительного этапа Мировой лиги одолела команду Нидерландов со счётом 13:12. Встреча состоялась в Роттердаме.

Подопечные Александра Гайдукова одержали вторую победу в пяти встречах, причём первый успех пришёл к ним в домашней встрече с голландками. В заключительном туре российские ватерполистки 1 мая дома сыграют с командой Венгрии.

Водное поло. Женщины. Мировая лига

Квалификация. Европа. 5-й тур. Роттердам, Нидерланды

Нидерланды — Россия — 12:13.