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«Галатасарай» без Кошелевой в составе не сумел выйти в финал чемпионата Турции
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«Галатасарай» без Кошелевой в составе не сумел выйти в финал чемпионата Турции 

Чемпионат.com 2 часа назад
«Вакифбанк» пробился в финал плей-офф чемпионата Турции среди женских команд. Во второй встрече противостояния с «Галатасараем» действующий победитель Лиги чемпионов одержал победу со счётом 3:2 (25:23, 24:26, 22:25, 32:30, 15:8) и выиграл серию 2-0.
«Галатасараю» в этом матче не могла помочь волейболистка сборной России Татьяна Кошелева, получившая разрыв крестоообразной связки в матче Лиги чемпионов с итальянской «Новарой». Велика вероятность, что Кошелева пропустит чемпионат мира, который пройдёт с 29 сентября по 20 октября в Японии.
В финале плей-офф чемпионата Турции «Вакифбанк» сыграет с «Экзачибаши».
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