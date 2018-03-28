«Галатасарай» без Кошелевой в составе не сумел выйти в финал чемпионата Турции

«Вакифбанк» пробился в финал плей-офф чемпионата Турции среди женских команд. Во второй встрече противостояния с «Галатасараем» действующий победитель Лиги чемпионов одержал победу со счётом 3:2 (25:23, 24:26, 22:25, 32:30, 15:8) и выиграл серию 2-0. «Галатасараю» в этом матче не могла помочь волейболистка сборной России Татьяна Кошелева , получившая разрыв крестоообразной связки в матче Лиги чемпионов с итальянской «Новарой». Велика вероятность, что Кошелева пропустит чемпионат мира, который пройдёт с 29 сентября по 20 октября в Японии. В финале плей-офф чемпионата Турции «Вакифбанк» сыграет с «Экзачибаши».