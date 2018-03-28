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Скаут «Ливорно»: «Фиорентина» и «Сампдория» интересуются полузащитником киевского «Динамо» Цыганковым
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Скаут «Ливорно»: «Фиорентина» и «Сампдория» интересуются полузащитником киевского «Динамо» Цыганковым 

Советский спорт 2 часа назад
«Фиорентина» и «Сампдория» очень внимательно следят за рынком молодых и прогрессирующих исполнителей. Это команды, которые готовы вложиться в трансферы на перспективу. Взяв талантливого футболиста в нужное время за адекватные деньги, а затем перепродав его по истечению определенного времени.
Думаю, в случае с Цыганковым оба клуба не смогут его приобрести за ту сумму, которую хотят. Подчеркну, что удачное выступление Виктора в матче с «Лацио» подняло его стоимость на два миллиона евро минимум, а то и выше», цитирует Великих Footboom.
В текущем сезоне 20-летний Виктор Цыганков провел 30 матчей за «Динамо» и забил 13 мячей при 11 голевых передачах.
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