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Евгений Бушманов: Футболистам молодежной сборной России нужно выгрызать свои места в клубах
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Евгений Бушманов: Футболистам молодежной сборной России нужно выгрызать свои места в клубах 

Советский спорт 2 часа назад
Футболисты сборной России одержали победу над командой Гибралтара в матче отбора чемпионата Европы для игроков не старше 21 года со счетом 5:0.
«В целом, мы выполнили задачу, которые ставили перед этой игрой. Мы хотели выиграть и забить как можно больше голов. В итоге, у нас получилось пять раз поразить ворота соперника. Довольны, что набрали три очка. При этом были и моменты, которые не очень понравились, всегда есть, к чему стремиться. Понятно, что нам нужно прибавлять как команде в целом, так и каждому футболисту в отдельности. Ребята могут прогрессировать за счет игры в клубах, где они проводят основную часть времени. Мы же собираемся вместе 4-5 раз в год на небольшие сроки. Сегодня я сказал ребятам, что им нужно буквально выгрызать свои места в клубах, доказывать свою состоятельность тренерам, показывать, что они готовы приносить пользу. Надеюсь, мы сможем прибавить в этом плане.
В играх с Македонией и Гибралтаром нам важно было набрать максимум очков, чтобы подойти к решающим осенним поединкам квалификации с определенным багажом. Дальше все будет зависеть от результатов личных встреч между нашей командой, Сербией и Австрией», — приводит слова Бушманова официальный сайт РФС.
Россия набрала 16 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы. В следующем матче 11 сентября российская сборная в гостях сыграет с командой Сербии.
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