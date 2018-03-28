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Общество «Динамо» не вмешивается в переговоры команд по вопросу игры на новом стадионе
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Общество «Динамо» не вмешивается в переговоры команд по вопросу игры на новом стадионе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Спортивное общество «Динамо» не вмешивается в переговоры футбольного и хоккейного клубов по вопросу игры динамовских команд на площадках нового комплекса в Петровском парке. Об этом журналистам сообщил председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский.
Открытие стадиона "ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина" планируется к июню. Комплекс включает в себя футбольный и хоккейный стадионы под одной крышей.
"В этих переговорах каждая сторона заинтересована в том, чтобы заключить коммерчески более выгодное соглашение. Это деловые перегоры, и их ведет не общество «Динамо» а хоккейный и футбольный клубы — каждый по своей площадке. Мы в них не вмешиваемся", — сказал Стржалковский.
"У клубов существуют бюджеты. Если будут очень большие траты на стадионы, то у них будет меньше денег на функционирование клубов. Строительство обошлось дорого, «Динамо» не тратило эти излишние средства. Должен быть найден компромисс, который будет в интересах в первую очередь развития спорта", — добавил Стржалковский.
Первая игра на футбольном стадионе «Динамо» запланирована на 5 июня. Сборная России в контрольном матче встретится с командой Турции.
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