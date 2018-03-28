Валерий Газзаев пожелал «Динамо» стать чемпином

Общество «Динамо» было учреждено 18 апреля 1923 года в Москве.

— Прошу прощения за опоздание. Я сегодня был на Красной площади, возлагал цветы в память погибшим в Кемерово, — начал Газзаев. — Это очень большая трагедия для нашей страны. Страшно даже говорить об этом. Но это жизнь, и нам остается только сопереживать. Вся страна морально поддерживает семей, потерявших детей и близких.

Но, тем не менее, скоро юбилей. Для меня общество «Динамо» не пустое слово. Я 12 лет отработал в клубе как игрок, и как тренер. Как личность, я созрел именно в «Динамо». Благодарен наставникам, футболистам, с которыми я выступал за бело-голубых и в сборной СССР, руководителям, которые тогда работали. В то время попасть в «Динамо», не только в футбольный клуб, дорогого стоило.

Общество всегда отличалось организованностью, высокими требованиями. Футбольный клуб сегодня ассоциируется с легендарным Львом Ивановичем Яшиным , которого я очень близко знал. Он тогда работал в клубе, а в 1982 году поехал с делегацией в Южную Америку. И там в любой стране к нему подбегали мальчишки, узнавали. Он был для них Богом. Мы все гордимся, что именно Яшин стал лучшим голкипером в мире в 20 веке. Это большое достижение.

Я очень люблю и дорожу этими буквами, мои симпатии всегда на стороне «Динамо». Хотя в силу своей профессиональной деятельности мне очень дороги и ЦСКА, и «Алания», и киевское «Динамо». Жизнь меня связал с этим обществом.