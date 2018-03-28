Валерий Газзаев пожелал «Динамо» стать чемпионом

Депутат Госдумы РФ, знаменитый тренер Валерий Газзаев в преддверии 95-летия общества «Динамо» пожелал бело-голубым выиграть футбольный чемпионат. Четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА выступил на мероприятии в Госдуме в честь открытия выставки, посвященной юбилею. Он отметил, что сформировался как личность именно в обществе «Динамо» и всегда переживает за москвичей.

Общество «Динамо» было учреждено 18 апреля 1923 года в Москве.

— Прошу прощения за небольшое опоздание. Я сегодня был на Красной площади, возлагал цветы в память погибшим в Кемерово, — начал Газзаев. — Это очень большая трагедия для нашей страны. Страшно даже говорить об этом. Но это жизнь, и нам остается только сопереживать. Вся страна морально поддерживает семей, потерявших детей и близких.

Для меня общество «Динамо» не пустое слово, — продолжил Газзаев. — Я 12 лет отработал в клубе как игрок, и как тренер. Как личность, я созрел именно в «Динамо». Благодарен наставникам, футболистам, с которыми я выступал за бело-голубых и в сборной СССР, руководителям, которые тогда работали. В то время попасть в «Динамо», не только в футбольный клуб, дорогого стоило.

Общество всегда отличалось организованностью, высокими требованиями. Футбольный клуб сегодня ассоциируется с легендарным Львом Ивановичем Яшиным, которого я очень близко знал. Он тогда работал в клубе, а в 1982 году поехал с делегацией в Южную Америку. И там в любой стране к нему подбегали мальчишки, узнавали. Он был для них Богом. Мы все гордимся, что именно Яшин стал лучшим голкипером в мире в 20 веке. Это большое достижение.

Я очень люблю и дорожу этими буквами, мои симпатии всегда на стороне «Динамо». Хотя в силу своей профессиональной деятельности мне очень дороги и ЦСКА, и «Алания», и киевское «Динамо». Жизнь меня связал с этим обществом.

Общество подарило миру множество выдающихся спортсменов и людей. Клуб способствовал тому, чтобы мы развивались как личности и как атлеты. Хочу пожелать, чтобы следующий юбилей мы справляли в более радостном настроении. Желаю, чтобы наконец московское «Динамо» стало чемпионом России по футболу. Очень много зависит от вас, Владимир Игоревич (Стржалковский, председатель общества «Динамо»), как от руководителя. Надеюсь, что вы сделаете все возможное. Ну а мы на законодательном уровне постараемся помогать обществу. (Дмитрий СИМОНОВ)