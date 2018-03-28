Волейболисты из Москвы и Петербурга встретятся во дворце спорта на Лавочкина

Полуфинал чемпионата России по волейболу пройдет в субботу, 31 марта, во дворце спорта «Дианамо», расположенном на территории района Ховрино.

«В ДС «Динамо» состоится матч 1/2 финала чемпионата России по волейболу среди мужских команд: «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)», — отмечается в сообщении на сайте ДС.

Как уточняется на сайте, зрителям необходимо приобрести билет в кассах ДС минимум за три часа до начала матча либо онлайн. Приглашаются все желающие, без возрастных ограничений. Напомним, дворец спорта «Динамо» находится по адресу: ул. Лавочкина, дом 32. Начало в 19.00. (то)