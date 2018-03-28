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Волейболисты из Москвы и Петербурга встретятся во дворце спорта на Лавочкина
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Волейболисты из Москвы и Петербурга встретятся во дворце спорта на Лавочкина 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Полуфинал чемпионата России по волейболу пройдет в субботу, 31 марта, во дворце спорта «Дианамо», расположенном на территории района Ховрино.
«В ДС «Динамо» состоится матч 1/2 финала чемпионата России по волейболу среди мужских команд: «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)», — отмечается в сообщении на сайте ДС.
Как уточняется на сайте, зрителям необходимо приобрести билет в кассах ДС минимум за три часа до начала матча либо онлайн. Приглашаются все желающие, без возрастных ограничений. Напомним, дворец спорта «Динамо» находится по адресу: ул. Лавочкина, дом 32. Начало в 19.00. (то)
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