Волейбол на снегу. Россия выиграла первый чемпионат Европы. Как это было

Россия — первый чемпион Европы по волейболу на снегу среди мужчин. Да, на снегу. И да, им не холодно и они не скользят. Вот как это было.

25 марта в австрийских городах Ваграйн-Кляйнарль и Флахау завершился первый в истории чемпионат Европы по снежному волейболу. Вы не ослышались — по снежному. И первыми чемпионами Старого Света стали россияне Тарас Мыськив и Руслан Даянов . В финальном матче российская пара в трёх партиях обыграла соперников из Германии (14:12, 17:15, 11:9). Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Мыськив и Даянов являлись безоговорочными лидерами — до чемпионата континента наши «снежные» волейболисты победили на трёх этапах Евротура.

Специально для «Чемпионата» Тарас Мыськив поделился эмоциями от победы, рассказал, чем волейбол на снегу отличается от классического и пляжного, а также признался, что до чемпионата Европы они с Русланом тренировались отдельно друг от друга.

— Каково это — быть чемпионами Европы? — Мы очень счастливы, что так сложился турнир. Нам удалось показать игру высокого качества, поэтому и результат такой хороший. — Попадание в призёры тоже посчитали бы успехом? — Изначально нашей целью было только первое место, но во время турнира мы сумели абстрагироваться от этой мысли, полностью сконцентрировавшись на игре.

— Вы считались лидерами турнира, этот факт как-то сказывался? — Нет, волнения не было. Я думаю, это никак не повлияло на игру и результат. — Волейбол на снегу — новый спорт для болельщиков. Чем он отличается от классического и пляжного? — Во-первых, в снежный волейбол практически все спортсмены стараются играть в футбольных бутсах, чтобы имелось сцепление с поверхностью. Во-вторых, поверхность корта меняется под влиянием погоды, зачастую превращаясь в довольно жёсткую и скользкую поверхность. К середине дня площадка разбивается и превращается в снежную кашу. Третий момент — игра продолжается 3 партии до 11 очков, и цена ошибки, в отличие от пляжного и классического волейбола, здесь намного выше.

— Не мёрзнете? — Обычно нет, но порой бывает холодновато. Однако когда стоит солнечная погода, становится тепло и комфортно. — Играть на снегу очень травмоопасно? — Многие, кто не играл в снежный волейбол, считают этот вид спорта очень травмоопасным. От себя хочу сказать, что мы с Русланом провели пять турниров, ни на одном соревновании не было зафиксировано травм. Самое болезненное, что здесь может быть, — это когда во время борьбы у сетки оппонент приземляется шипами на ногу. — А со стороны кажется, что это опасная игра… — Всё из-за скольжения: так как поверхность скользкая, вы не сможете набрать высокую скорость, чтобы затем неудачно упасть. Падение произойдёт либо без движения, либо на низкой скорости, и даже если не получится сгруппироваться, это будет безболезненно. — Как давно проводят международные турниры по снежному волейболу, и когда вы начали в них участвовать? — О международных турнирах узнал в прошлом году, а в этом уже начал участвовать. В середине января провёл дебютный турнир, играли в Турции. — Был какой-то отбор? — На этапы Евротура мог поехать любой желающий. По итогам этапов были определены те, кто сможет принимать участие в чемпионате Европе. По большей части, это наша инициатива, но хотим сказать большое спасибо нашему спонсору.

— Как и где вы готовились к чемпионату? — Мы с напарником готовились отдельно друг от друга. Провели буквально пару тренировок вместе. С января тренировались на песке в закрытом комплексе для пляжных видов спорта. Основным этапом подготовки к чемпионату Европы были этапы Евротура, там мы корректировали нашу игру. — Вы так мало тренировались вместе, но так быстро нашли взаимодействие. Как? — Мы с Русланом знакомы около пяти лет и сыграли вместе очень много коммерческих любительских турниров. Каждый из нас чётко знает, что необходимо в тот или иной момент игры. — Как вам организация первого в истории чемпионата Европы по снежному волейболу? — Фантастическая атмосфера! Турнир был проведён на очень высоком уровне. Я считаю, что место для чемпионата выбрали отличное. Каждый день у нас было по два матча. Между первой и второй игрой мы смотрели и разбирали действия потенциальных соперников, в оставшееся время отдыхали и восстанавливались. Болельщики стали подтягиваться ко второму игровому дню. В четвертьфинале, когда мы играли против австрийцев, на трибунах был аншлаг, болельщики невероятно поддерживали хозяев. Это было очень круто.

— Как настраивались на игры? — Немного обсуждений с напарником по поводу предстоящей игры, ничего сверхъестественного. Но мы пытались оградить себя, чтобы ничего не отвлекало и не забирало сил. — Финальный матч с немецкой парой складывался тяжело. За счёт чего удалось победить? — Это был самый тяжёлый матч. Немецкая команда оказалась довольно «чистой» в технической части игры. Это вынуждало нас с Русланом играть дисциплинированно. Мы максимально исключили невынужденные ошибки. Не думаю, что у нас в каком-то компоненте было явное превосходство, возможно, сказалось большее количество игр на снегу, нежели у наших соперников. — Было волнение, когда играли на балансе? — Как такового волнения не было, мы изначально предполагали, что вся борьба будет проходить в концовках сета, и потому сумели настроиться на качественное исполнение элементов независимо от счёта. — Чувствуете, что вписали свои имена в историю спорта? — Честно говоря, не знаком с таким чувством. Но в глубине души ощущаю, что мы сделали что-то хорошее и очень важное.