Волейболистки казанского «Динамо» победили «Уралочку» и вышли в финал чемпионата России

Женская волейбольная команда «Динамо» из Казани победила «Уралочку» из Свердловской области во втором матче серии 1/2 финала чемпионата России и вышла в финал. Матч прошел в Нижнем Тагиле и завершился со счетом 3-0. Первый матч, прошедший в Казани, также завершился победой «Динамо» (3-0).

Соперником казанской команды станет победитель пары «Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск), второй матч серии пройдет 30 марта.

Финальная серия и серия за третье место пройдут до трех побед. Первые матчи запланированы на 16,17 и 21 апреля. Действующим чемпионом России является московское «Динамо».