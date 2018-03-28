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Время начала матча «Мариуполь» — «Динамо» изменено, чтобы президент Украины посетил игру
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Время начала матча «Мариуполь» — «Динамо» изменено, чтобы президент Украины посетил игру 

Советский спорт 1 час назад
Как информирует «Футбол 24», матч перенесен с 14:00 на 17:00. Игра пройдет 1 апреля. По информации сайта, перенос времени начала матча произвели ради посещения игры в Мариуполе президентом Украины Петром Порошенко.
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Отмечается, что перенос может создать неудобства болельщикам из Киева, которые уже купили билеты на поезд. Напомним, в прошлом году «Динамо» не явилось в Мариуполь, мотивируя это проблемами с безопасностью. В итоге команде было засчитано техническое поражение.
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