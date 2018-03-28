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Ари: «Фернандеш — однозначно лучший футболист РФПЛ этого сезона»
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Ари: «Фернандеш — однозначно лучший футболист РФПЛ этого сезона» 

SPORT24.ru 59 минут назад
Нападающий «Локомотива» Ари поделился ожиданиями от оставшейся части сезона в РФПЛ. Москвичи за 8 туров до конца сезона занимают первое место и опережают идущий вторым «Спартак» на 5 очков, но у «железнодорожников» игра в запасе.
«К каждой игре необходимо отнестись как к финалу. Расслабляться нельзя. В футболе все так быстро меняется, поэтому важно не терять концентрацию.
Лучший футболист РФПЛ в этом сезоне — однозначно Ману Фернандеш. У него получается все, абсолютно», — цитирует Ари.
Также форвард рассказал, сможет ли выйти на поле в матче 28-го тура РФПЛ с «Краснодаром», которому принадлежит.
«Если честно, не знаю. Но я полечу с командой в Краснодар в любом случае. Возможно, это будет матч года. Не хочу раньше времени говорить о чемпионстве, необходимо победить во всех турах до 28-го. Вот если всех победим — тогда обязательно это обсудим, а пока давайте не будем», — рассказал Ари.
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