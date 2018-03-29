Георгиос Барцокас: «Химкам» в матче с «Фенербахче» нужно преодолеть проблемы с травмированными игроками"

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас в интервью клубной пресс-службе назвал «Фенербахче» сильной и талантливой командой, которая отлично играет в защите. По словам грека, его команда во встрече 29-го тура чемпионата Евролиги с турками должна продемонстрировать уверенную игру.

— В каком состоянии наша команда подходит к матчу с «Фенербахче»?

— Нам будет противостоять очень сильная и талантливая команда, которая отлично играет в защите и занимает текущее второе место в таблице, — сказал Барцокас. — Уверен, в этом матче у них будет большая мотивация. Нам нужно преодолеть проблемы с травмированными игроками, которые не смогли нам помочь в ближайших матчах. Посмотрим на состояние Ханикатта, в то же время точно не смогут сыграть Андерсон, Зубков и Соколов.

— Что может стать ключевым в этом матче?

— Никогда не знаешь, и до стартового вбрасывания сложно что-то предугадать. Безусловно, мы должны показать хорошую защиту, так как у соперника много вариантов в нападении, также они получают мощную поддержку скамейки. Чтобы победить, ряд наших игроков должен продемонстрировать уверенную игру и показать баскетбол высокого уровня.

Матч «Химки» — «Фенербахче» пройдет сегодня, 29 марта. Начало — 18.45 по московскому времени. Напомним, обе команды гарантировали участие в плей-офф Евролиги.