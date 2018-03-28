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Впервые вологодские школьники вышли в финал первенства России по волейболу
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Впервые вологодские школьники вышли в финал первенства России по волейболу 

Вологда.рф 17 минут назад
Фото: Вологда.рф
Сегодня прошли заключительные матчи в рамках Всероссийских соревнований по волейболу среди юношей 12-13 лет. Волейболисты из Вологды заняли третье место. Вологжане получили путевку в финал, который состоится с 21 по 30 мая.
Полуфинальный этап чемпионата стартовал 22 марта в Вологде. За победу в турнире на паркете СК «Юбилейный» сражались волейболисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморска, Петрозаводска и Воркуты. Честь Вологды защищали спортсмены клуба «ВоллейТайм». Получить путевку в финал удалось юным вологжанам, не смотря на поражение в завершающей игре с московской сборной.
«Сейчас начинаем упорную подготовку к финалу. Для ребят это уже огромное достижение, поскольку вологодские волейболисты никогда не выходили на чемпионаты такого уровня. Но и на этом останавливаться мальчики не намерены. Установка только на победу», — рассказал представитель клуба «ВоллейТайм» Денис Молюков.
По итогам сыгранных матчей в финал также вышли спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга, которые заняли первое и второе место в полуфинале. Финальный этап Всероссийского чемпионата по волейболу пройдет на юге страны.
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