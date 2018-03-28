Источник: Сапета требует более 200 миллионов рублей с «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Александр Сапета требует от «Динамо» более 200 миллионов рублей, сообщает Телеграм-канал «Мутко против».

Профсоюз: «Сапета что, с пистолетом выбивал у „Динамо“ себе такую зарплату?!»

В конце февраля руководство бело-голубых расторгло договор с хавбеком, заявив, что его зарплата почти такая же, как у игроков «Барселоны» и "Реала"

По контракту 28-летний игрок получал оклад 300 000 рублей в месяц и ежемесячную надбавку в размере 140 000 евро. С 1 июня 2018 года она должна была увеличиться до 185 000 евро в месяц при условии участия Сапеты в 65 процентах матчей.