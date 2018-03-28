Ещё
Источник: Сапета требует более 200 миллионов рублей с «Динамо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Источник: Сапета требует более 200 миллионов рублей с «Динамо» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Полузащитник «Ростова» Александр Сапета требует от «Динамо» более 200 миллионов рублей, сообщает Телеграм-канал «Мутко против».
Профсоюз: «Сапета что, с пистолетом выбивал у „Динамо“ себе такую зарплату?!»
В конце февраля руководство бело-голубых расторгло договор с хавбеком, заявив, что его зарплата почти такая же, как у игроков «Барселоны» и "Реала".
По контракту 28-летний игрок получал оклад 300 000 рублей в месяц и ежемесячную надбавку в размере 140 000 евро. С 1 июня 2018 года она должна была увеличиться до 185 000 евро в месяц при условии участия Сапеты в 65 процентах матчей.
В «Динамо» решили разорвать контракт с футболистом. Впоследствии Сапета обратился в палату по разрешению споров РФС с требованием получить от клуба 2,85 миллиона евро и 5 миллионов рублей.
Спорт-Экспресс: последние новости
Алексей Сорокин: "ЧМ-2018 пройдет в прекрасной обстановке" Минское "Динамо" сохранит тренерский штаб Даянов и Мыскин выиграли первый в истории ЧЕ по волейболу на снегу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Футболистам сборной РФ предложили поучиться за рубежом1
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
ФИФА ищет доказательства расизма на матче РФ и Франции
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение