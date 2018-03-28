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Товарищеский волейбольный матч пройдет в школе №2117
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Товарищеский волейбольный матч пройдет в школе №2117 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Товарищеский волейбольный матч пройдет 31 марта в школе №2117. Об этом сообщили на официальном сайте образовательного комплекса.
Спортивное мероприятие организовано для родителей и учеников, которые играют на любительском уровне. Более подробную информацию можно узнать у классных руководителей и воспитателей учреждения.
Свои команды сформируют волейболисты учебных корпусов №1, №2, №3 и участники от дошкольных образовательных площадок.
Старт первого тура назначен на 11:00. Встреча пройдет на территории учебного корпуса №2.
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