Товарищеский волейбольный матч пройдет в школе №2117

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Товарищеский волейбольный матч пройдет 31 марта в школе №2117. Об этом сообщили на официальном сайте образовательного комплекса.

Спортивное мероприятие организовано для родителей и учеников, которые играют на любительском уровне. Более подробную информацию можно узнать у классных руководителей и воспитателей учреждения.

Свои команды сформируют волейболисты учебных корпусов №1, №2, №3 и участники от дошкольных образовательных площадок.

Старт первого тура назначен на 11:00. Встреча пройдет на территории учебного корпуса №2.