Дегтярев: «Динамо» стало кузницей российских чемпионов

Общество «Динамо» стало кузницей российских чемпионов, заявил председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на открытии в нижней палате парламента выставки «Динамо — 95 лет». Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

Отмечается, что открытие выставки началось с минуты молчания, участники почтили память погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерове.

Выступая перед собравшимися, Дегтярев отметил, что с момента своего образования общество «Динамо» успешно выполняет такие задачи, как пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья путем привлечения общественности к занятиям физкультурой и спортом, развитие массового и детско-юношеского спорта, служебно-прикладных видов спорта, а также совершенствование физподготовки кадрового состава силовых структур.

«С советских времен «Динамо» стало кузницей чемпионов нашей страны. Среди выходцев из «Динамо» — легендарный вратарь Лев Яшин , имя которого вошло в историю мирового футбола; трёхкратный победитель Олимпийских игр, 9-кратный чемпион мира,12-кратный чемпион Европы, депутат Государственной Думы Александр Карелин и многие, многие другие», — приводит пресс-служба слова Дегтярева.