Эксперт: в матче «Уфа» — «Зенит» может произойти все

Бывший защитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о предстоящем туре РФПЛ. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

"У всех команд непростые матчи, у "Спартака" график полегче. Выиграть домашний матч с «Тосно» шансы неплохие.

"Амкар" — «Локомотив»? Плюс ли для «Локо», что этот матч он сыграет на своем поле? «Амкар» борется за выживание. Пермяки готовы биться в каждой игре. Наверняка будут очень стараться. Тем более что нынешний главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев играет против своей бывшей команды и наверняка настроит своих футболистов на серьезный бой.

Так что легкой жизни у «Локомотива» в этой игре точно не ожидается. Интересно противостояние между «Уфой» и "Зенитом" — наставник уфимской команды Сергей Семак сразится со своим бывшим клубом. Тем более что «Уфа» в прошлом туре преподнесла сюрприз, обыграв «Краснодар». Здесь все видится непредсказуемым — все может произойти.

"Краснодар" — «Анжи»? «Анжи», конечно, сейчас будет биться в каждом матче, это показали предыдущие игры, но я не думаю, что «Краснодар» снова преподнесет своим болельщикам антисюрприз. Все-таки команда у них намного сильнее, играет в атакующий футбол. Раз они борются за Лигу чемпионов — не должны оставлять сопернику ни малейшего шанса", — сказал Сенников.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России сдали 80 допинг-проб в марте.