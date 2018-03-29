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«Черноморец» подписал экс-нападающего «Шахтера» и «Динамо»
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«Черноморец» подписал экс-нападающего «Шахтера» и «Динамо» 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Украинский нападающий Александр Гладкий перешел в «Черноморец», одесский клуб уже внес его в заявку на матчи Украинской Премьер-лиги, сообщает сайт УПЛ.
Зимой форвард покинул львовские «Карпаты», став свободным агентом. В середине марта Гладкий проходил медосмотр в «Лехе» Познань, однако польский клуб остался недоволен результатами обследования и отказался от украинца.
Ранее Гладкий выступал за харьковские «Металлист» и ФК «Харьков», донецкий «Шахтер», львовские «Карпаты» и киевское «Динамо».
В составе «Шахтера» Гладкий дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, четырежды — национальный Суперкубок. В 2009 году в составе донецкого клуба он стал победителем Кубка УЕФА.
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