«Черноморец» подписал экс-нападающего «Шахтера» и «Динамо»

Украинский нападающий Александр Гладкий перешел в «Черноморец», одесский клуб уже внес его в заявку на матчи Украинской Премьер-лиги, сообщает сайт УПЛ.

Зимой форвард покинул львовские «Карпаты», став свободным агентом. В середине марта Гладкий проходил медосмотр в «Лехе» Познань, однако польский клуб остался недоволен результатами обследования и отказался от украинца.

Ранее Гладкий выступал за харьковские «Металлист» и ФК «Харьков», донецкий «Шахтер», львовские «Карпаты» и киевское «Динамо».