Дмитрий Сенников: У «Спартака» на финише сезоне график проще, чем у конкурентов 

— Через несколько дней возобновляется чемпионат РФПЛ. Чего ждете от матчей с участием претендентов на титул и призовые места?
— У всех команд непростые матчи, у «Спартака» — более менее, у красно-белых график полегче. Выиграть домашний матч с «Тосно» шансы неплохие. «Амкар» — «Локомотив»? Плюс ли для «Локо», что этот матч он сыграет на своем поле? «Амкар» борется за выживание. Пермяки готовы биться в каждой игре, — приводит слова Сенникова Rusfootball.Info. — Наверняка будут очень стараться. Тем более что нынешний главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев играет против своей бывшей команды и наверняка настроит своих футболистов на серьезный бой. Так что легкой жизни у «Локомотива» в этой игре точно не ожидается. Интересно противостояние между «Уфой» и «Зенитом» — наставник уфимской команды Сергей Семак сразится со своим бывшим клубом. Тем более что «Уфа» в прошлом туре преподнесла сюрприз, обыграв «Краснодар». Здесь все видится непредсказуемым — все может произойти. «Краснодар» — «Анжи»? «Анжи», конечно, сейчас будет биться в каждом матче, это показали предыдущие игры, но я не думаю, что «Краснодар» снова преподнесет своим болельщикам антисюрприз. Все-таки команда у них намного сильнее, играет в атакующий футбол. Раз они борются за Лигу чемпионов — не должны оставлять сопернику ни малейшего шанса.