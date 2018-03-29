Ещё
Дмитрий Сенников: У «Спартака» на финише сезоне график проще, чем у конкурентов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Сенников: У «Спартака» на финише сезоне график проще, чем у конкурентов 

Советский спорт 1 час назад
— Через несколько дней возобновляется чемпионат РФПЛ. Чего ждете от матчей с участием претендентов на титул и призовые места?
— У всех команд непростые матчи, у «Спартака» — более менее, у красно-белых график полегче. Выиграть домашний матч с «Тосно» шансы неплохие. «Амкар» — «Локомотив»? Плюс ли для «Локо», что этот матч он сыграет на своем поле? «Амкар» борется за выживание. Пермяки готовы биться в каждой игре, — приводит слова Сенникова Rusfootball.Info. — Наверняка будут очень стараться. Тем более что нынешний главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев играет против своей бывшей команды и наверняка настроит своих футболистов на серьезный бой. Так что легкой жизни у «Локомотива» в этой игре точно не ожидается. Интересно противостояние между «Уфой» и «Зенитом» — наставник уфимской команды Сергей Семак сразится со своим бывшим клубом. Тем более что «Уфа» в прошлом туре преподнесла сюрприз, обыграв «Краснодар». Здесь все видится непредсказуемым — все может произойти. «Краснодар» — «Анжи»? «Анжи», конечно, сейчас будет биться в каждом матче, это показали предыдущие игры, но я не думаю, что «Краснодар» снова преподнесет своим болельщикам антисюрприз. Все-таки команда у них намного сильнее, играет в атакующий футбол. Раз они борются за Лигу чемпионов — не должны оставлять сопернику ни малейшего шанса.
Советский спорт: последние новости
Андрей Кобелев: До конца не понятно, что Рауш и Нойштедтер делают в сборной России Жозе Маурисио: Жаль, что «Зенит» на пятом месте. За все время, что я играл в России, такого не было "Ахмат" и "СКА-Хабаровск" сыграют на стадионе имени Билимханова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Родченков скрывал пробы армянских атлетов
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю49
Егорова стала чемпионкой России по биатлону
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение