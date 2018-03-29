«СКА-Нефтяник» продлил контракт с главным тренером Юрьевым

«СКА-Нефтяник» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Михалом Юрьевым. Новое соглашение рассчитано на два года.

25 марта хабаровский клуб стал чемпионом России, в финальном матче разгромив «Енисей» (8:1).

Юрьев возглавляет «СКА-Нефтяник» с осени 2011 года. При нем хабаровчане стали двукратными чемпионами России, трижды выигрывали Кубок и дважды — Суперкубок страны. Будучи наставником «СКА-нефтяника», Юрьев в качестве главного тренера трижды приводил сборную России к победам на чемпионатах мира.