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«СКА-Нефтяник» продлил контракт с главным тренером Юрьевым
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«СКА-Нефтяник» продлил контракт с главным тренером Юрьевым 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«СКА-Нефтяник» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Михалом Юрьевым. Новое соглашение рассчитано на два года.
25 марта хабаровский клуб стал чемпионом России, в финальном матче разгромив «Енисей» (8:1).
Юрьев возглавляет «СКА-Нефтяник» с осени 2011 года. При нем хабаровчане стали двукратными чемпионами России, трижды выигрывали Кубок и дважды — Суперкубок страны. Будучи наставником «СКА-нефтяника», Юрьев в качестве главного тренера трижды приводил сборную России к победам на чемпионатах мира.
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