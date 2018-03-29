Болельщики «Краснодара» тайм проведут в тишине в память о погибших в Кемерово 

Болельщики «Краснодара» проведут акцию в память о жертвах пожара в Кемерово во время матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи», сообщил сотрудник по работе с болельщиками Георгий Безбедов корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину.
Болельщики хозяев не будут поддерживать команду весь первый тайм в память о трагедии в Кемерово. Как и все матчи тура, эта игра начнётся с минуты молчания, а все футболисты выйдут на поле в траурных повязках. Ранее об участии в похожих акциях заявляли болельщики других клубов РФПЛ, среди которых «Спартак», «Динамо» и «Урал».
Матч 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Анжи» состоится 1 апреля.