Волейболистки из посёлков померялись силой в Салехарде

В окружной столице завершились соревнования по волейболу среди девушек 2002–2003 годов рождения в зачет XX Спартакиады учащихся ЯНАО 2018 года (группа Б).

В отличии от группы А, где соревнуются городские команды, в группе Б играют районные и поселковые. В Салехард приехали команды юных волейболисток из Шурышкарского, Приуральского и Тазовского районов. Соревнования проходили два дня на базе центра культуры и спорта «Геолог».

Победителем стала команда волейболисток из Приуральского района, второе место заняли девушки Тазовского района, а «бронзу» увезли с собой спортсменки из Шурышкарского района.

Волейбол стал заключительным видом соревнований в этом учебном году. Спартакиада учащихся городов и районов округа продолжится после летних каникул. Заданием на осень останутся две дисциплины: настольный теннис и мини-футбол. Тогда и определится общекомандное первенство.