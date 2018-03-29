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Волейболистки из посёлков померялись силой в Салехарде
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Волейболистки из посёлков померялись силой в Салехарде 

Красный Север 4 часа назад
Фото: Красный Север
В окружной столице завершились соревнования по волейболу среди девушек 2002–2003 годов рождения в зачет XX Спартакиады учащихся ЯНАО 2018 года (группа Б).
В отличии от группы А, где соревнуются городские команды, в группе Б играют районные и поселковые. В Салехард приехали команды юных волейболисток из Шурышкарского, Приуральского и Тазовского районов. Соревнования проходили два дня на базе центра культуры и спорта «Геолог».
Победителем стала команда волейболисток из Приуральского района, второе место заняли девушки Тазовского района, а «бронзу» увезли с собой спортсменки из Шурышкарского района.
Волейбол стал заключительным видом соревнований в этом учебном году. Спартакиада учащихся городов и районов округа продолжится после летних каникул. Заданием на осень останутся две дисциплины: настольный теннис и мини-футбол. Тогда и определится общекомандное первенство.
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