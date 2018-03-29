Павел Погребняк — о тяжбе с «Динамо»: «Правда на нашей стороне!»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк в интервью «СЭ» убежден, что выиграет спор с «Динамо». Палата по разрешению споров РФС будет рассматривать тяжбу между форвардом и его бывшим клубом 30 марта.

— Чего вы ждете от заседания Палаты по разрешению споров РФС, которое рассмотрит вашу тяжбу с «Динамо»?

— Жду, что справедливость восторжествует. Я нисколько не сомневаюсь в компетенции Палаты. Главное, чтобы все было прозрачно. Нам скрывать нечего. Правда на нашей стороне!

— Вас напрягали и до сих раздражают комментарии в интернете о том, что Погребняк рвач, получал в «Динамо» чуть ли не 2 миллиона евро, однако не играл, да еще и сам не хотел уходить из клуба?

— Не хочу отвлекаться на всех этих диванных аналитиков, болельщиков. У нас впереди конкретный матч. И мы к нему готовимся. А об этом Обществе мы поговорим еще чуть позже. Не сомневайтесь, такой повод обязательно появится. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Полностью интервью Погребняка — скоро в «СЭ»