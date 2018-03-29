Болельщики «Динамо» присоединятся к акции памяти жертв пожара в Кемерове

Об этом сообщается в группе «Ультрас Динамо» в «ВКонтакте».

«Динамовцы, из-за страшной трагедии в Кемерово все матчи 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания. Со своей стороны болельщики большинства клубов, чтобы почтить память погибших, договорились провести первые таймы своих матчей в тишине. Мы призываем вас поддержать эту акции памяти», — написано в заявлении.

Отмечается, что с первого тайма матча с тульским «Арсеналом» болельщики «Динамо» откажутся от средств визуальной поддержки клуба.

Ранее сообщалось, что футболисты «Амкара» и «Локомотива» выйдут на матч 24-го тура РФПЛ в траурных футболках.