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Болельщики «Динамо» присоединятся к акции памяти жертв пожара в Кемерове
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Болельщики «Динамо» присоединятся к акции памяти жертв пожара в Кемерове 

RT на русском 4 часа назад
Об этом сообщается в группе «Ультрас Динамо» в «ВКонтакте».
«Динамовцы, из-за страшной трагедии в Кемерово все матчи 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания. Со своей стороны болельщики большинства клубов, чтобы почтить память погибших, договорились провести первые таймы своих матчей в тишине. Мы призываем вас поддержать эту акции памяти», — написано в заявлении.
Отмечается, что с первого тайма матча с тульским «Арсеналом» болельщики «Динамо» откажутся от средств визуальной поддержки клуба.
Ранее сообщалось, что футболисты «Амкара» и «Локомотива» выйдут на матч 24-го тура РФПЛ в траурных футболках.
RT на русском: последние новости
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