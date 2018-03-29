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Анкипанс утвержден на посту главного тренера рижского ХК «Динамо»
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Анкипанс утвержден на посту главного тренера рижского ХК «Динамо» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 29 марта. Гиртс Анкипанс утвержден в должности главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» из Риги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На заседании совета директоров клуба Анкипансу было поручено немедленно приступить к работе над формированием команды и планом подготовки к следующему сезону.
Анкипанс был исполняющим обязанности главного тренера клуба с 28 сентября 2017 года.
В сезоне-2017/18 в регулярном чемпионат КХЛ рижское «Динамо» заняло последнее место в Западной конференции, набрав 50 очков.
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