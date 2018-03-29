Команда «ОБС» сыграет с «Лыткарино»

Футбольная команда «ОБС» проведет игру 27-го тура Южной ветеранской лиги высшего дивизиона (35+) на Зябликово Арена в субботу, 31 марта. Противником нашей команды в этом матче станет клуб «Лыткарино».

По итогам игры 26-го тура, который состоялся в минувшую субботу, коллектив районных футболистов занимает в турнирной таблице четвертое место, получив 61 очко.

По прогнозам тренеров, ближайшая игра станет удачной для «ОБС», так как клуб «Лыткарино» на сегодняшний день находится в числе аутсайдеров и занимает лишь восьмую строчку рейтинга.

Напомним, что в прошлую субботу, 24 марта, ОБСовцы сыграли с коллективом «Зюзино-41» и взяли победу со счетом 8:2.

Фото: Любительская футбольная лига