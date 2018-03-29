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Юные футболисты из Кузьминок провели товарищескую встречу с детской командой «Спартак»
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Юные футболисты из Кузьминок провели товарищескую встречу с детской командой «Спартак» 

Управа района Кузьминки 3 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В субботу, 24 марта, команда «Дружина» из «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» приехала в гости к команде «Спартак», чтобы сыграть товарищескую игру в возрастной категории 2006—2008 гг.р.
— Нужно сказать, что «Спартак» преподал нашей команде хороший урок! После встречи ребята сыграли показательный матч со сборной из мужской и женской команд «Спартак», — пояснил тренер команды.
Школьники выразили благодарность тренеру детской команды «Спартак» Вячеславу Черникову за приглашение и интересную встречу. (вт)
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