Юные футболисты из Кузьминок провели товарищескую встречу с детской командой «Спартак»

В субботу, 24 марта, команда «Дружина» из «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» приехала в гости к команде «Спартак» , чтобы сыграть товарищескую игру в возрастной категории 2006—2008 гг.р.

— Нужно сказать, что «Спартак» преподал нашей команде хороший урок! После встречи ребята сыграли показательный матч со сборной из мужской и женской команд «Спартак», — пояснил тренер команды.

Школьники выразили благодарность тренеру детской команды «Спартак» Вячеславу Черникову за приглашение и интересную встречу. (вт)