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Глик: «Монако» сделает всё, чтобы обыграть «ПСЖ» в финале Кубка лиги
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Глик: «Монако» сделает всё, чтобы обыграть «ПСЖ» в финале Кубка лиги 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Монако» Камил Глик поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ» в финале Кубка французской лиги, который пройдёт 31 марта на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо.
«Мы провели замечательный сезон в прошлом году, хотя и уступили в финале Кубка французской лиги «ПСЖ». В этом году всё не так хорошо. «Монако» больше не выступает в Лиге чемпионов. В этот раз мы снова постараемся победить в финале Кубка. Поэтому завтрашний матч очень важен для нас. И мы сделаем всё, чтобы победить», — сказал Глик на пресс-конференции.
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