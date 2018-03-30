Глик: «Монако» сделает всё, чтобы обыграть «ПСЖ» в финале Кубка лиги

Защитник «Монако» Камил Глик поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ» в финале Кубка французской лиги, который пройдёт 31 марта на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо.

«Мы провели замечательный сезон в прошлом году, хотя и уступили в финале Кубка французской лиги «ПСЖ». В этом году всё не так хорошо. «Монако» больше не выступает в Лиге чемпионов. В этот раз мы снова постараемся победить в финале Кубка. Поэтому завтрашний матч очень важен для нас. И мы сделаем всё, чтобы победить», — сказал Глик на пресс-конференции.