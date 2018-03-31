«Спартак» сыграет с «Тосно» в матче чемпионата России

МОСКВА, 31 марта. / ТАСС /. Четыре матча в Москве, Грозном и Химках пройдут в субботу в 24-м туре чемпионата России по футболу. "Спартак" принимает «Тосно», тогда как «Локомотив» на домашнем поле проведет формально гостевой матч с другим аутсайдером — «Амкаром».

Чемпионат России возобновляется после 12-дневного перерыва, связанного с матчами национальных сборных. В 14:00 мск на столичной «РЖД-Арене» пермский «Амкар» проведет домашний матч с лидером «Локомотивом». Пермский стадион «Звезда» временно лишен сертификата на проведение матчей премьер-лиги, клубы договорились сыграть в Москве, где в первом круге в сентябре «Локомотив» уступил «Амкару» со счетом 0:1, когда уже на первой минуте победный мяч забил Михаил Гащенков

Прошлой осенью пермяков еще возглавлял Гаджи Гаджиев , который зимой уступил свой пост Вадиму Евсееву . 42-летний специалист впервые самостоятельно работает с командой премьер-лиги, спасти испытывающий серьезные финансовые проблемы «Амкар» от вылета ему будет непросто. «Амкар» опустился на предпоследнее место, хотя и провел на игру меньше конкурентов «Анжи» и «Тосно». Главной проблемой пермяков остается нападение — «Амкар» в 22 матчах забил лишь 12 мячей, в нынешнем году еще не отличившись ни разу. Хотя на заключительную часть турнира «Амкар» арендовал у ЦСКА нигерийского форварда Аарона Оланаре

Евсеев является воспитанником «Спартака», в составе которого выиграл четыре чемпионата России, однако он причастен и к обоим титулам «Локомотива» — в 2002 и 2004 годах, когда считался одним из сильнейших защитников страны и выступал за сборную, в том числе и на Евро-2004.

"Локомотив" на пять очков опережает «Спартак» и также имеет матч в запасе — 18 апреля подопечные Юрия Семина дома сыграют перенесенную встречу с «Ахматом». Весной «Локомотив» в чемпионате еще не пропускал, однако в 1/8 финала Лиги Европы команда Семина с общим счетом 1:8 проиграла испанскому «Атлетико».

Главным арбитром матча «Амкар» — «Локомотив» назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

"Спартак" в 19:00 мск сыграет с клубом «Тосно», который набрал лишь на одно очко больше пермяков. Чемпионы страны, как и футболисты из Ленинградской области, весной провели уже по три матча национального первенства. Красно-белые после ничьей с «Локомотивом» (0:0) не без труда обыграли хабаровский СКА и "Рубин" , «Тосно» же сначала победил хабаровчан, а затем уступил «Рубину» и «Анжи». «Тосно» возглавляет бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов , который приехал к красно-белым из Украины и, по сути, вытеснил из состава Евсеева. Парфенов также четырежды выиграл чемпионат России в составе «Спартака», почти 10 лет выступая за сборную Украины.

В первом круге в Санкт-Петербурге «Тосно» провел против «Спартака» один из самых ярких матчей в премьер-лиге, сумев отыграться в меньшинстве, к 85-й минуте проигрывая — 0:2. Однако авторы спасительных мячей Евгений Марков Антон Заболотный «Тосно» уже покинули, а в нападении команды теперь играет 34-летний Павел Погребняк — воспитанник «Спартака», который в родном клубе шанса практически не получил, затем выиграв Кубок УЕФА в составе "Зенита"

Впоследствии Погребняк не слишком почтительно отзывался о родном клубе. «Погребняк не любит „Спартак“? Тогда я тоже его [Погребняка] не люблю», — заявил главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

"Спартак" в четверг стал обладателем премии «Серебряная лань» как лучшая команда 2017 года, причем впервые этот приз получил футбольный клуб. В то время как Каррере на родине вручили почетный приз «Золотая скамья» как итальянскому тренеру, победившему в зарубежном чемпионате.

Матч пройдет на «Открытие-Арене», главный арбитр — Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

В 16:30 мск «Динамо» на «Арене-Химки» примет тульский «Арсенал», который возглавляет бывший наставник бело— голубых Миодраг Божович. Весной динамовцы сыграли вничью с «Уфой» и «Краснодаром», беспроигрышная серия команды составляет уже четыре матча. Подопечные Дмитрия Хохлова сумели подняться на спасительное 12-е место, тогда как их соперники из Тулы идут на седьмой строчке.

"Арсенал" избежал борьбы за выживание и даже претендует на путевку в Лигу Европы, в трех весенних матчах набрав семь очков. Трижды в марте отличился Артем Дзюба , который за 20 стартовых туров в «Зените» забил лишь один гол.

В состав «Динамо» вернулся Кирилл Панченко , причем серьезную травму колена лидер атак «Динамо» получил в сентябре в Туле, где «Динамо» уступило со счетом 0:1, победный мяч забил защитник Максим Беляев

"Ахмат" ждет аутсайдера

В 14:00 мск в Грозном местный «Ахмат» начнет игру против занимающего последнее место хабаровского СКА. Весной «СКА-Хабаровск» проиграл три матча с общим счетом 0:5, и уже через несколько туров армейцы могут де-юре оформить возвращение в первый дивизион. Отставание СКА от 14-й строчки, которая позволит сыграть переходные матчи, составляет уже 11 очков.

"Ахмату" необходимо одержать несколько побед, чтобы обезопасить себя от вылета. Чеченская команда в марте также лишь проигрывала, не забивая мячей, причем на своем поле подопечные Михаила Галактионова уступили ЦСКА — 0:3. Не сыграет против СКА дисквалифицированный капитан «Ахмата» Ризван Уциев

Матч пройдет на «Ахмат-Арене», главный арбитр — Сергей Карасев из Москвы.

24-й тур чемпионата России продолжится в воскресенье, когда сыграют "Урал" и «Рубин», «Уфа» и «Зенит», «Краснодар» и «Анжи», «Ростов» и ЦСКА.

В турнирной таблице лидирует «Локомотив» — 49 очков (23 матча). 44 очка у «Спартака» (23), 41 — ЦСКА (22), 40 — «Краснодара» (23), 39 — «Зенита» (22).