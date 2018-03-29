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Команда «Братеево» проведет матч в 24 туре первенства Премьер-лиги
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Команда «Братеево» проведет матч в 24 туре первенства Премьер-лиги 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
В новом туре борьбы за первенство Премьер-лиги команда из Братеева сыграет против игроков клуба «Русь Малаховка». Матч состоится в грядущее воскресенье, 1 апреля.
Встречу проведут на футбольном поле стадиона «Нефтяник-2» в районе Капотня. Как уточняется на сайте Любительской футбольной лиги, игра начнется в 16:10.
Ранее игроки футбольной команды «Братеево» встречались со спортсменами из команд «Русич ЮВ», «Респект-КеПост», «Олимп-Развилка», «МСК» и «Миллениум». По итогам проведенных кампаний братеевская команда закрепилась на пятнадцатой позиции в турнирной таблице футбольных клубов Премьер-Лиги Юго-Востока.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
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