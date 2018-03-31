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Григорий Иванов: Может быть, какие-то матчи «Урал» будет играть на запасном стадионе
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Григорий Иванов: Может быть, какие-то матчи «Урал» будет играть на запасном стадионе 

Советский спорт 1 час назад
— Помните, как впервые побывали на Центральном стадионе ("Екатеринбург Арене)?
— Сейчас уже и не вспомнить. Отец меня привел на стадион, когда я еще ходил в садик. Мы с ним ходили на каждый матч. Детский билет тогда стоил 10 копеек.
— Какие матчи вам хорошо запомнились с того времени?
— Хорошо помню, как «Уралмаш» обыграл «Локомотив» из Читы со счетом 9:0. Все болельщики хотели десятый мяч. И вот нападающий Федор Васильченко очень красиво забил гол ударом через себя ножницами. Но, к сожалению, судья не засчитал мяч из-за офсайда! Много интересных матчей связано с Центральным стадионом. Например, игры СКА в хоккее с мячом, — приводит слова Иванова официальный сайт клуба. — Помню, как в 1974 году наша команда обыграла «Динамо» из Алматы; после перерыва наши хоккеисты снова стали чемпионами страны. И потом они на Центральном стадионе завоевали Кубок европейских чемпионов. Стадион был полный. И все болельщики зажгли газеты. Зрелище было потрясающее. Это очень яркое воспоминание из моего детства!
— Как планируете в дальнейшем использовать «СКБ-Банк Арену»?
— Этот стадион мы не покидаем. Погода влияет на подготовку газона. Поэтому, может быть, какие-то матчи в чемпионате будем играть там, чтобы поберечь поле на «Екатеринбург Арене». Или тренировки иногда там будет проводить главная команда. Возможно, там будут играть «Урал-2», молодежная команда. Детишкам будем давать там играть финальные турниры. Найдем, как использовать стадион на Уралмаше.
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