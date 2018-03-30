«Крылья Советов» провели тренировку в футбольном манеже Тамбова

В тренировке приняли участие 20 футболистов. Вместе с командой в Тамбов не полетел полузащитник Денис Ткачук , получивший повреждение в матче с «Оренбургом».

Стоит отметить что это уже третья игра в этом сезоне, которую команда проведет в манеже. Две предыдущие самарцы провели в Красноярске и Новосибирске.

Матч 30-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги «Тамбов» — «Крылья Советов» состоится, 31 марта и начнется в 16:00. Поединок будет показан в прямом эфире на портале ФНЛ. Также за ходом встречи можно будет следить по радиотрансляции на «Радио-Самара-Максимум» (104.3 FM). Комментатор — Андрей Миронов

Напоминаем, что встреча, которая состоялась между «Крыльями» и «Тамбовом» в первом круге, завершилась победой самарской команды — 1:0, сообщает официальный сайт клуба.