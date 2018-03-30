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«Крылья Советов» провели тренировку в футбольном манеже Тамбова
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«Крылья Советов» провели тренировку в футбольном манеже Тамбова 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
В тренировке приняли участие 20 футболистов. Вместе с командой в Тамбов не полетел полузащитник Денис Ткачук, получивший повреждение в матче с «Оренбургом».
Стоит отметить что это уже третья игра в этом сезоне, которую команда проведет в манеже. Две предыдущие самарцы провели в Красноярске и Новосибирске.
Матч 30-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги «Тамбов» — «Крылья Советов» состоится, 31 марта и начнется в 16:00. Поединок будет показан в прямом эфире на портале ФНЛ. Также за ходом встречи можно будет следить по радиотрансляции на «Радио-Самара-Максимум» (104.3 FM). Комментатор — Андрей Миронов.
Напоминаем, что встреча, которая состоялась между «Крыльями» и «Тамбовом» в первом круге, завершилась победой самарской команды — 1:0, сообщает официальный сайт клуба.
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