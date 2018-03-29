Казанский «Зенит» передаст средства от матча с «Кузбассом» пострадавшим при пожаре в Кемерове

Казанский "Зенит" передаст все средства, вырученные с продажи билетов на первую встречу полуфинальной серии плей-офф чемпионата России против «Кузбасса», в фонд помощи пострадавшим при пожаре в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Средства будут переведены на счет Кемеровского регионального отделения российского Красного Креста . Первая встреча 1/2 финала плей-офф чемпионата России пройдет 31 марта. — Волейбольный клуб «Зенит-Казань» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.