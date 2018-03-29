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«Анжи» сыграет с неудобным «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России
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«Анжи» сыграет с неудобным «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Игра пройдет 1 апреля в Краснодаре, начало — в 19:00.
В игре первого круга в «Каспийске» махачкалинская команда проиграла «Краснодару» — 1:5. Это поражение стало для «Анжи» самым крупным в истории в родных стенах.
В целом «быки» являются одним из самых неудобных оппонентов для «Анжи», что подтверждает и статистика очных противостояний.
Преимущество здесь на стороне «Краснодара» — 6 против 2 побед «Анжи». Сюда входят официальные матчи в рамках ФНЛ, РФПЛ и Кубка России. В еще 6 матчах команды победителя не выявили.
Самой крупной победы «Анжи» над «Краснодаром» добивался в сезоне 2012 года, выиграв со счетом 5:2.
На данный момент краснодарцы занимают 4-е место в чемпионате, а «Анжи» 13-е. Фото: scoopnest.com
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