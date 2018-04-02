ФК «Краснодар» не смог выиграть у команды «Анжи»

Этот матч вряд ли можно назвать удачным для «быков». Итог игры неутешительный для краснодарцев, игравших на домашнем стадионе — 1:1. Единственный гол «черно-зеленых» забил Виктор Классон . Победа «Краснодара», хоть и скромная, всего в один мяч, была уже близка, но на последней минуте всего за несколько секунд до окончания игры гости стараниями Олега Данченко сравняли счет.

Итог встречи практически лишил «Краснодар» возможности побороться за медали чемпионата России и права выступить в Лиге чемпионов. После игры с «Анжи» клуб опустился на 5 строчку в турнирной таблице, сообщает пресс-служба клуба.