Сегодня «Краснодар» сыграет с «Анжи»

Сегодня в 19.00 в матче 24-го чемпионата России по футболу ФК «Краснодар» на своем стадионе примет клуб «Анжи» из Махачкалы, сообщает пресс-служба «горожан».

«Краснодар» после 23 туров, имея в багаже 40 очков, занимает 4-ю строчку турнирной таблицы. «Анжи» с 23 баллами располагается на 13-м месте. В 14 предыдущих официальных встречах (11 — в РФПЛ, 2 — в Первом дивизионе, 1 — в Кубке России) 6 побед в активе «Краснодара», 2 — на счету «Анжи», и еще 6 игр завершились мирным исходом. Разница мячей в противостоянии — 25-14 в пользу «быков». Матч первого круга текущего чемпионата России, прошедший в Каспийске в сентябре 2017 года, завершился крупной победой нашей команды со счетом 5:1.