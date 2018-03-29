Штегер о шансах Ройса сыграть с «Баварией»: «Он еще даже не тренировался с командой»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер поделился ожиданиями от Дер-Класикер, матча против «Баварии», который состоится 31 марта в рамках 28-го тура Бундеслиги.

«Цели обеих команд определены: «Бавария» хочет стать лучшей командой, и мюнхенцы идут к этому. Мы же надеемся стать вторыми. Пока мы этой цели не достигли. Хотим кое-чего добиться в предстоящей игре», — цитирует Штегера пресс-служба «Боруссии».

Также Штегер дал понять, что полузащитник команды Марко Ройс вряд ли сыграет с «Баварией». У игрока мышечная травма.

«Он еще даже не тренировался с командой».