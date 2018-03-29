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«Факел» на выезде победил «Локомотив» в плей-офф за 5-8-е места в мужском ЧР
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«Факел» на выезде победил «Локомотив» в плей-офф за 5-8-е места в мужском ЧР 

Чемпионат.com 2 часа назад
Новоуренгойский «Факел» в первом матче полуфинальной серии турнира за пятое-восьмое места в мужском чемпионате России на выезде переиграл новосибирский «Локомотив» со счётом 3:0. Вторая встреча противостояния до двух побед пройдёт в Новом Уренгое 15 апреля.
За пятое место победитель этой серии поспорит с лучшей командой в паре «Белогорье» (Белгород) — «Нова» (Новокуйбышевск).
Мужчины. Чемпионат России. Суперлига Плей-офф за 5-8-е места. Полуфинал. Первый матч «Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 0:3 (17:25, 23:25, 23:25).
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