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Казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс» в первом полуфинале волейбольной Суперлиги
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Казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс» в первом полуфинале волейбольной Суперлиги 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке в трёх партиях обыграли кемеровский «Кузбасс» в первом полуфинальном матче чемпионата России среди мужских команд Суперлиги со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:12).
«Кузбасс», ставший седьмым на предварительном этапе соревнований, за три матча национального первенства текущего сезона сумел взять у «Зенита» одну партию.
Ответный матч серии до двух побед пройдёт в Кемерово 6 апреля.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Полуфинал. Первый матч
«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:16, 25:20, 25:12).
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