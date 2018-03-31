Казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс» в первом полуфинале волейбольной Суперлиги

Волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке в трёх партиях обыграли кемеровский «Кузбасс» в первом полуфинальном матче чемпионата России среди мужских команд Суперлиги со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:12).

«Кузбасс», ставший седьмым на предварительном этапе соревнований, за три матча национального первенства текущего сезона сумел взять у «Зенита» одну партию.

Ответный матч серии до двух побед пройдёт в Кемерово 6 апреля.

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«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:16, 25:20, 25:12).