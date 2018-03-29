Волейбол. «Динамо-Казань» победила «Уралочку» и вышло в финал Суперлиги

«Уралочка» Николая Карполя не смогла долго сопротивляться натиску казанского «Динамо». Судьба первой путёвки в финал решилась в трёх сетах.

А будет ли борьба?

В 2016 и 2017 годах чемпионом России по волейболу среди женщин была одна команда — московское «Динамо». А серебряные призёры, проигравшие москвичкам в финале, были разные: два года назад в решающем матче оступилась «Уралочка», в прошлом году — «Динамо» из Казани. Волею сетки именно эти две команды сошлись между собой в первой полуфинальной серии нового турнира, в то время как в другой столкнулись московское «Динамо» и «Енисей».

Первый матч полуфинальной серии проходил в Казани, и хозяйки в том поединке оказались значительно сильнее — 3:0. Однако о том, что во второй встрече будет так же легко, не могло быть и речи. Во-первых, в Нижнем Тагиле сотни людей собрались, чтобы поддержать свою любимую команду. Во-вторых, Казань в Свердловскую область приехала не в лучшем настроении после болезненного поражения от «Конельяно». В-третьих, без ключевого игрока — Элицы Васильевой. Наконец, волейболистки обеих команд наверняка вспомнили прошлогоднюю полуфинальную серию, первые матчи которой игрались в пяти сетах и завершались в пользу хозяек, и лишь в третьем матче серии «Динамо» смогло склонить чашу весов в свою сторону.

Без позитива

Примой атаки казанского «Динамо» в самом начале встречи стала Ирина Воронкова — именно в её сторону раз за разом направлялись передачи Евгении Старцевой . Впрочем, её атаки были лишь частью успешного отрезка: ещё больше очков казанские девушки набрали блоком. Приём у «Уралочки» не был идеальным, соответственно, не было и качественной доводки. А без неё пробить блок «Динамо» практически не представлялось возможным. Однако у «Уралочки» летела подача, а потому на табло до первого перерыва сохранялось равенство — 7:7.

На паузу команда Карполя ушла лидером — блоком удалось закрыть Маммадову. Но на этом позитив в первой партии для хозяек и закончился. На подаче Ирины Королёвой «Динамо» вырвалось вперёд, и Карполю пришлось брать тайм-аут. Однако разыгравшихся казанских девушек было уже не остановить — 16:10 ко второму перерыву. У «Уралочки» же игра совсем разладилась: даже при отличной доводке атаки не приводили к набору очков. На подаче Котиковой преимущество «Динамо» стало двукратным, и как не старалась команда Карполя, остановить соперниц было невозможно: не помогли ни тайм-ауты, ни замены — 25:13.

Прострация «Уралочки». Спокойствие Карполя

«Уралочка» на старте второго сета пребывала в прострации — Казань без видимого труда повела со счётом 5:0. Николай Карполь взял тайм-аут и пообщался с подопечными не в привычном эмоциональном стиле, а максимально спокойно. Это помогло «Уралочке» заработать два очка, но не более: на перерыв девушки ушли при счёте 8:2. «Динамо» держало все нити игры в своих руках и с удовольствием пользовалось ошибками соперниц. Евгения Старцева здорово и разнообразно вела игру казанской команды, работал блок, а приём был уверенным и эффективным.

Хозяйкам удалось вернуться в игру в середине сета. Возможно, и гостьи, почувствовав, что игра даётся легко, ослабили хватку. Заработал и блок «Уралочки». Правда, справиться со скоростными атаками первым темпом было трудно — ко второму перерыву на табло было 16:8. Но трибуны всё равно горячо поддерживали уральскую команду, и та не опускала рук. После паузы «Уралочка» сумела провести отличную серию и усилиями Ксении Парубец сократить отставание до четырёх очков — 13:17. Однако большего добиться не удалось. Казанские девушки взяли себя в руки, за собой команду повела Маммадова, и «Динамо» без нервов довело дело до победы — 25:18.

Маммадова добивает интригу

«Уралочка» учла ошибки, допущенные во второй партии, и включились в игру с самого старта третьей. Первые очки подопечные Карполя набрали за счёт ошибок соперниц, а дальше, получив порцию позитива от игры, начали набирать обороты сами. Особенно ярко смотрелась Екатерина Енина , набиравшая очки и в атаке, и на блоке. По ходу игрового отрезка хозяйки получили три очка преимущества, но к первому техническому тайм-ауту отрыв чуть сократился — 8:6.

Классные подачи Парубец поставили «Динамо» в тупик и заставили Гилязутдинова взять тайм-аут при счёте 6:10, чтобы успокоить команду и разъяснить ей нюансы действий на приёме. Сработало: Казань на подаче Королёвой добывала одно очко за другим и вышла вперёд — 11:10. Безошибочная пятиминутка хозяев, как оказалось, была лишь локальным всплеском: Неожиданно пропал приём, появились необязательные ошибки в атаке, и Карполь был вынужден вновь повышать голос. «Динамо» вернуло себе полный контроль над игрой и повело дело к победе — 16:12.