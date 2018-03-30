Волейбол. «Динамо-Москва» победило «Енисей» и вышло в финал Суперлиги

В Красноярске команды полностью скопировали московский матч, вплоть до счёта отдельных партий. Вторая победа вывела «Динамо» в финал.

Предпоследнее препятствие

Действующие чемпионки страны из московского «Динамо» очень хотят защитить почётное звание лучшей команды России. По ходу сезона подопечные Зорана Терзича практически не испытывали проблем и к плей-офф подошли в статусе фаворитов соревнований. Предпоследним препятствием на пути «Динамо» к новому трофею стал красноярский «Енисей» — третья команда «регулярки». Первый матч полуфинальной серии состоялся в Москве. Гостьи неожиданно выиграли первый сет и сделали шажок в сторону сенсации. Однако «Динамо» вскоре вернуло всё в привычное русло: москвички разыгрались и довели дело до итоговой победы со счётом 3:1, практически раздавив «Енисей» в заключительной партии. Но поражение красноярскую команду из колеи не выбило: подопечные Сергея Голотова основательно подготовились ко второму матчу серии. Помимо родных трибун в нём «Енисею» помогала Мария Фролова , вернувшаяся в строй после травмы.

Начало вновь за «Енисеем»

Первая игра полуфинальной серии показала, что если у «Енисея» летит подача, то «Динамо» приходится очень трудно. Старт второй игры это только подтвердил: подачи Виктории Русаковой Натальи Малых ставили москвичек в трудное положение: речь о качественной доводке уже не шла — перебросить бы мяч на чужую половину. К первой технической паузе «Енисей» подобрался лидером — 8:5. Помогали хозяйкам и сами девушки из «Динамо» — порой подавали в сетку.

Ближе к середине партии «Динамо» стабилизировало приём и подачу, а главное — наладило игру на блоке. Кроме того, разыгралась Наталья Гончарова , которая несколько раз ошиблась в атаке на старте, а затем стала вколачивать в диагональ один мяч за другим. Однако у «Енисея» был свой лидер — Дарья Русакова , стараниями которой «Енисей» всё время шёл чуть впереди — 16:14.

Несмотря на тайм-аут Терзича, красноярская команда вошла в концовку с преимуществом в два-три очка — очень вовремя пошли атаки у Ксении Бондарь . «Динамо» сопротивлялось, однако набирало очки с большим трудом. При счёте 18:23 показалось, что «Енисей» без нервов решит исход партии в свою пользу, но москвички волевым усилием сократили отставание до минимума. Однако ещё больше накалить ситуацию не вышло. Партию закончила ошибка Гончаровой — 25:23.

Скорость в пользу «Динамо»

Во втором сете обе команды показали зрителям быстрый волейбол. Множество скоростных атак первым темпом и фатальных ошибок в приёме — на розыгрыш в среднем уходило секунд по пять. Скорость оказалась на руку «Динамо»: при счёте 2:6 Сергей Голотов решил взять тайм-аут, чтобы внести корректировки в игру подопечных. Однако остановить подачи Щербань в Русакову тренер «Енисея» был не в силах — Виктория трижды подряд не смогла принять мяч и уступила место на площадке Марии Фроловой — её встретили овациями. С подачи Щербань сняли при счёте 4:10.

Москвички очень надёжно играли в обороне, поднимали трудные мячи, и это позволяло им постепенно наращивать преимущество — ко второй технической паузе было уже 16:8. «Енисей» же, напротив, заметно снизил показатели удачного приёма, а потому многое позволял «Динамо». При счёте 20:10 исход партии был уже предрешён. Гостьи, имея преимущество, допустили серию ошибок на подаче, но атаковали здорово: Гендель и Гончарова показали класс — 25:16.

Деморализация

Первые две партии красноярского матча порождали стойкое ощущение дежавю. В Москве было всё то же самое: плотная борьба и победа «Енисея» в первом сете, мощная игра «Динамо» и победа в партии с запасом — во втором. Даже счёт, с учётом погрешности был почти тем же самым. Значило ли всё это, что в третьей партии «Динамо» должно было вновь победить? Команда из Москвы в третьем сете продолжила неудачную тенденцию второго — две из четырёх первых подач полетели в аут. Но на качестве приёма и следующих за ним атак это никак не сказывалось: в завершающей стадии классно играли Фетисова и Гончарова. Однако и «Енисей» в атаке играл мощно, а потому к паузе вёл 8:6. К сожалению красноярских болельщиков, удержать этот небольшой отрыв не удалось — «Динамо» к середине партии вырвалось вперёд — 13:11. Как показала концовка, волейбол в первый час был абсолютно спокойным и академичным. Всё ведь познаётся в сравнении, а после второго технического тайм-аута игра просто взорвалась. На площадке закипели эмоции, зрители завелись и бурно поддерживались своих девушек, которые геройствовали в защите и блистали в обороне — 20:17. Однако всплеск эмоций угас так же быстро, как и появился: Бабешина, Щербань и Фетисова переломили концовку. Серия ошибок буквально деморализовала и подкосила «Енисей». Перспективные 20:17 превратились в печальные 20:25.

Ничего сверхъестественного — только класс