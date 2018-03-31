Волейбол. Женщины. Суперлига 2017/18. Интервью с Ириной Королёвой

«Мы выросли и как игроки, и как люди». Центральная блокирующая Ирина Королёва поделилась секретом успеха казанского клуба в этом сезоне.

Полуфинальная серия между «Уралочкой» и казанским «Динамо» в женской волейбольной Суперлиге завершилась уверенной победой подопечных Ришата Гилязутдинова , хотя на некоторых отрезках команда Николая Карполя показывала зубы. Тем не менее, оба матча серии плей-офф завершились с трёх сетах. После второго из них «Чемпионат» побеседовал с центральной блокирующей казанского «Динамо» Ириной Королёвой, которая рассказала о том, какие эмоции у неё вызывают встречи с бывшим клубом, а также о важности выводов, сделанных после поражения в Лиге чемпионов.

— Ирина, поздравляем с выходом в финал Суперлиги. Какие у вас впечатления остались от второго матча серии и насколько вы были уверены, что удастся всё завершить в двух встречах? — Мне кажется, такой стопроцентной уверенности никогда нет в принципе. Ты всегда хочешь добиться максимального результата, поэтому я рада, что так получилось, но вообще ты ждёшь любого развития событий. Конечно, я чувствую радость от того, что всё завершилось в двух матчах, потому что сейчас нам предстоит ещё игра с «Конельяно» (улыбается). Мы уже много думали о матче в Лиге чемпионов. Та игра в Италии оказалась совершенно другой по сравнению с тем, что мы видим в чемпионате России. Возможно, это повлияло на то, что мы были максимально собраны в ответной игре с «Уралочкой».

— В казанском «Динамо» все отметили, что стиль итальянской команды является уникальным для чемпионата России, где никто не играет так быстро. Какие-то выводы в клубе уже удалось сделать? — Безусловно. В противостоянии с «Уралочкой» мы потренировались на Ксюше Ильченко (Парубец), которая тоже играет очень быстро. Николай Васильевич Карполь просит быстрые передачи для неё. Мы ещё перед первой игрой в Казани сделали некоторые выводы и начали наигрывать схемы. Была проведена работа над ошибками после матча в Лиге чемпионов, так что я думаю, это помогло.

— Первые два сета ответной встречи вы взяли достаточно уверенно, а вот в третьей партии возникли некоторые трудности. Это было связано с ощущением близости победы в серии и небольшой расслабленностью? — Мне кажется, тут всё вместе сказалось. Где-то мы действительно потеряли концентрацию, всё-таки и усталость накопилась к концу сезона. Держать себя в максимальном тонусе уже не так просто. В целом могу сказать, что это была больше наша ошибка. Нам есть куда расти в этом плане. В идеале надо играть на максимальных оборотах на протяжении всей встречи.

— «Уралочка» — совсем не чужой для вас клуб, вы провели там не один сезон. Встречи с командой Николая Карполя до сих пор вызывают у вас особенные эмоции? — Я вот тоже об этом подумала после игры в Италии (смеётся). У меня спросили, волнуюсь ли я перед встречей с «Уралочкой». Вроде бы, когда у тебя ничего не спрашивают, ты не особо задумываешься. А если напоминают, то уже думаешь, что если сыграешь плохо, то скажут, что переволновалась. А я же по идее не должна так волноваться, уже взрослый игрок ведь (улыбается). Тьфу-тьфу, но в моём исполнении это получились хорошие игры. И дома, и на выезде всё сложилось удачно. Конечно, у меня остались воспоминания от времени, проведённом в «Уралочке». Эта команда принесла мне огромный карьерный рост, многое дала. Но ты всегда должен оставаться профессионалом и бороться с ностальгическими эмоциями.

— В прошлом сезоне на этой же стадии казанское «Динамо» и «Уралочка» провели два пятисетовых поединка. Сейчас всё было гораздо очевиднее. Связано ли это с падением конкуренции в лиге? — Я думаю, что и мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. В том году у нас ещё не было той сыгранности, что можно наблюдать сейчас. Появилось понимание, что именно ты должен делать на площадке. Были какие-то сомнения в себе, всё-таки собралась новая команда. Мы какое-то время раскачивались. В прошлом сезоне в регулярном чемпионате мы с «Уралочкой» тоже сыграли непросто. Если не ошибаюсь, то дома мы победили, а в гостях уже они. Тот плей-офф тоже был весёлым. В первом матче мы вели со счётом 2:0, а потом проиграли 2:3. Потом случилось с точностью до наоборот. Это был показатель нестабильной и не очень уверенной игры. Я надеюсь, что в этом году мы выросли и как игроки, и как люди. Это позволяет играть увереннее и мощнее.

— Ближайшим матчем для казанского «Динамо» станет домашняя игра в Лиге чемпионов с тем самым «Конельяно», о котором шло так много разговоров. Какие у вас ожидания от этой встречи и как вы считаете, за счёт чего можно победить итальянок? — Надо улучшить все элементы игры и постараться заставить итальянок совершать ошибки. Мы уже понимаем, что нужно делать, но будет всё равно очень нелегко. Я думаю, что только сама игра даст ответ на то, что у нас получится из того, что мы наработали за это время.