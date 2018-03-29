Виктор Классон: Встреча с Чили дала и тренерам, и нам богатую пищу для размышлений

— Чили — сильная команда, имеющая достаточно высокий рейтинг в мире, и в игре с ней наш тренерский штаб наигрывал состав уже с прицелом на чемпионат мира. Андреас и я провели весь матч. Обидно, конечно, что проиграли 1:2, пропустив решающий гол в самой концовке, но эта встреча оказалась очень полезной для нас, она дала и тренерам, и нам богатую пищу для размышлений.

— Во втором контрольном матче тренеры решили посмотреть в деле всех, кого вызвали на сбор, поэтому многие ведущие игроки, в частности Гранквист, в нем не приняли участия. К тому же поле в Румынии было не очень хорошего качества… Я появился на нем за 7 минут до окончания встречи, хотел помочь команде уйти от поражения с минимальным счетом, но, увы, не вышло, — цитирует Классона пресс-служба клуба.

Напомним, что встреча состоится 1 апреля в Краснодаре.