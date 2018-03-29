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Антонио Конте: Если не обыграем «Тоттенхэм», то будет тяжело попасть в Лигу чемпионов
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Антонио Конте: Если не обыграем «Тоттенхэм», то будет тяжело попасть в Лигу чемпионов 

Советский спорт 36 минут назад
«Это важная для нас игра. Наша цель на остаток сезона — занять место в топ-4 и выйти в финал Кубка Англии.
Это наши цели в оставшейся части сезона и, конечно, в воскресенье будет важная для нас игра. Если мы выиграем, мы подберемся вплотную к „Тоттенхэму“. В противном случае мы будем отставать от них за семь туров до конца. Занять место в зоне ЛЧ при таком раскладе будет сложно».
Это долгий период (беспроигрышная серия в домашних матчах с «Тоттенхэмом»), и я, разумеется, помню игру двухлетней давности. «Тоттенхэм» мог прервать эту традицию, выигрывая 2:0, но «Челси» очень хорошо себя проявил и отыгрался, сделав счет 2:2.
Речь идет об очень хорошей команде, у которой есть хорошей тренер и множество талантливых игроков. Я отношусь с большим уважением к «Тоттенхэму», потому что в последние несколько лет они сильно выросли и сейчас являются одной из лучших команд в Англии», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Матч «Челси» — «Тоттенхэм» состоится 1 апреля и начнется в 18:00 по Москве.
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