Антонио Конте: Если не обыграем «Тоттенхэм», то будет тяжело попасть в Лигу чемпионов

«Это важная для нас игра. Наша цель на остаток сезона — занять место в топ-4 и выйти в финал Кубка Англии.

Это наши цели в оставшейся части сезона и, конечно, в воскресенье будет важная для нас игра. Если мы выиграем, мы подберемся вплотную к „Тоттенхэму“. В противном случае мы будем отставать от них за семь туров до конца. Занять место в зоне ЛЧ при таком раскладе будет сложно».

Это долгий период (беспроигрышная серия в домашних матчах с «Тоттенхэмом»), и я, разумеется, помню игру двухлетней давности. «Тоттенхэм» мог прервать эту традицию, выигрывая 2:0, но «Челси» очень хорошо себя проявил и отыгрался, сделав счет 2:2.

Речь идет об очень хорошей команде, у которой есть хорошей тренер и множество талантливых игроков. Я отношусь с большим уважением к «Тоттенхэму», потому что в последние несколько лет они сильно выросли и сейчас являются одной из лучших команд в Англии», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Матч «Челси» — «Тоттенхэм» состоится 1 апреля и начнется в 18:00 по Москве.