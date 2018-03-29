Волейболистки казанского «Динамо» вышли в финал чемпионата России 

29 марта волейболистки казанского «Динамо» прибыли в Екатеринбург, чтобы сыграть второй матч полуфинала чемпионата России против «Уралочки-НТМК».
Напомним, первый поединок в столице Татарстана завершился «сухой» победой подопечных Ришата Гилязутдинова. Свердловская команда пыталась навязать борьбу фавориту турнира, но безуспешно. Первые две сета «Динамо» выиграло без проблем — 13:25, 18:25. Лишь в третьей партии «Уралочка» дала бой — да так, что повела в счете 10:6. В этом отрезке хозяева блокировали атакующие действия Ирины Воронковой. Тренерскому штабу «Динамо» пришлось взять тайм-аут, чтобы привести подопечных в чувство. Усилиями Ирины Королевой счет стал 10:14! Отрыв казанского клуба был минимальным, после точных ударов Парубец и Гарелик гандикап «Динамо» составлял всего два очка. За счет блока гости заработали два балла, а Наталья Маммадова поставила точку — 22:25. «Динамо-Казань», выиграв и второй матч серии, пробилась в финал чемпионата России. 4 апреля казанские волейболистки на домашней арене сыграют с итальянской командой «Конельяно». Это будет ответный матч «Раунда шести» Лиги чемпионов. В первом поединке наши девушки уступили.