«СКА-Нева» и петербургское «Динамо» одержали вторые победы в полуфинале ВХЛ

Во втором полуфинальном матче плей-офф ВХЛ «Нефтяник» проиграл «СКА-Неве» со счетом 2:3. В другом матче петербургское «Динамо» обыграло «Зауралье» — 6:1.

1/2 финала

Вторые матчи

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Конозов — 4 (М. Гимбатов), 4:49 — 1:0. Каменев — 4 (бол., Салахов, Мансуров), 21:59 — 1:1. Алтыбармакян — 5 (бол., Семин), 35:02 — 2:1. Мих. Мальцев — 3, 36:48 — 3:1. Мансуров — 7 (бол., Каменев, Адамчук), 48:41 — 3:2.

Вратари: Богданов — Ярославлев (Голубев, 36:48, 56:19 — 59:21).

Судьи: Гофман, Фатеев.

30 марта. Санкт-Петербург. СД «Хоккейный».

Счет в серии: 2-0 "Динамо" (Санкт-Петербург) — «Зауралье» (Курган) — 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

Голы: Назаревич — 4 (бол., Кулагин, А. Шевченко), 20:37 — 1:0. А. Шевченко — 8 (Кулагин, Петраков), 27:39 — 2:0. Назаревич — 5 (бол., Берлев, Бирюков), 33:31 — 3:0. Карамнов — 1 (К. Кузнецов), 37:47 — 4:0. Муштаев — 1, 43:09 — 4:1. Берлев — 2 (Бирюков, Молодцов), 54:51 — 5:1. Кулагин — 8, 58:28 — 6:1.

Вратари: Самонов — Загидулин (Гафиуллин, 33:31).

Судьи: Бирин, Ермолаев.

30 марта. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный».

Счет в серии: 2-0