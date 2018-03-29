«СКА-Нева» и петербургское «Динамо» выиграли первые матчи полуфинала ВХЛ 

Два клуба из Санкт-Петербурга — «СКА-Нева» и «Динамо» — выиграли у «Нефтяника» и «Зауралья» первые матчи полуфинала ВХЛ. Вторые игры состоятся 30 марта.
1/2 финала
Первые матчи
"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Макс. Мальцев — 3 (Алтыбармакян, Тихонов), 52:13 — 1:0. Алтыбармакян — 4 (Квартальнов), 57:49 — 2:0.
Вратари: Богданов — Хакимов (Ярославлев, 40:00, 58:34).
"Динамо" (Санкт-Петербург) — «Зауралье» (Курган) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Голы: Болтанов — 4 (бол., Янчевский), 20:43 — 0:1. Кулагин — 5 (бол., Мих. Орлов), 22:27 — 1:1. Кулагин — 6 (А. Шевченко, Назаревич), 33:14 — 2:1. Складниченко — 3, 46:07 — 2:2. Петраков — 5 (мен.), 49:57 — 3:2. Кулагин — 7 (п.в.), 59:59 — 4:2.
Вратари: Самонов — Загидулин (58:10 — 58:48, 58:55 — 59:20, 59:34 — 59:59).