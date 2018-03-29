«СКА-Нева» и петербургское «Динамо» выиграли первые матчи полуфинала ВХЛ

Два клуба из Санкт-Петербурга — «СКА-Нева» и «Динамо» — выиграли у «Нефтяника» и «Зауралья» первые матчи полуфинала ВХЛ. Вторые игры состоятся 30 марта.

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