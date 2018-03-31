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Моуринью: во втором тайме Алексис Санчес выдохся
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Моуринью: во втором тайме Алексис Санчес выдохся 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру команды в домашнем поединке 32-го тура АПЛ с «Суонси Сити» (2:0).
«Команда играла отлично. Не хочу кого-то выделять, все игроки старались. В первой половине матча команда играла хорошо, в том числе и Санчес. Но я не хотел бы выделять его, все были молодцами. Во втором тайме Алексис выдохся. Сложная игровая неделя повлияла на него», — сказал Моуринью после матча.
Нападающий «МЮ» Алексис Санчес в поединке с «Суонси Сити» отметился голом и результативной передачей.
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