Моуринью: во втором тайме Алексис Санчес выдохся 

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Бенитес: «Ньюкасл» заслужил победу над такой сильной командой, как «Хаддерсфилд»

Растяжка Луценко и настойчивый Хохлов – в фотообзоре матча «Динамо» — «Арсенал»

Шнякин: в перерыве была напряжённая ситуация между игроком «Арсенала» и тренером